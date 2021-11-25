Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrullah Çitil (31) ile eşi Yasemin Çitil (26) arasında 15 Temmuz akşamı tartışma çıktı. Tekkeköy ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan çiftin kavgası cinayetle sonlandı. Bir çocuk annesi kadın, kocasını tabancayla 4 yerinden vurdu. Birinci kattaki dairelerinin balkonundan atlayan Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede öldü.



"7 YILDIR DAYAK DİYORDUM"

Olay sonrası tutuklanan zanlının yargılanması bugün başladı. Savunmasını yapan Yasemin Çitil "Kocam 7 yıl boyunca beni dövdü. Olay günü aramız limoniydi. Kendisine duyurmak için oğluma bile bile büyük alışveriş merkezine gideceğimiz söyledim. Bunu duyan eşim ayağa kalktı ve bana tokat attı. 'Oğlumuzun yanında bunu yapma, ağlıyor, korkuyor' diye karşılık verdim. Sonra oğlumu 'baban evde kalsın, biz birlikte gidelim' şeklinde yatıştırmaya çalıştım. Kocam tekrar beni darbetti. Çocuğumu alıp çıktım. Annemin evine gittim. Akşam döndüğümde yine vurmaya başladı. Valizini hazırlayıp gidecekti. Ben de 'bu şekilde gitme, anlaşmalı boşanalım' dedim. Saçımı tutup yere yatırdı. Boğazımı sıkmaya başladı. Nefesim tamamen kesildi. Sonra beni bırakıp babamı aradı 'Yasemin'i öldüreceğim, gelin' dedi. Eşim mutfağa geçtiğinde ailemi arayıp 'hepimizi öldürecek' dedim. Oğluma doğru gittiğimde valizden silah çıkardı. Benden 'boşanamazsın, buradan hepinizin ölüsü çıkacak' dedi. Bu esnada, babam kapıyı çaldı ve 'kapıyı açın' diye bağırdı. Emrullah silaha davranmak istedi. Ben ondan önce silahı aldım. Tek amacım beni ve çocuğumu öldürmesini engellemeye çalışmaktı. Eşim üzerime hamle yaptı. Bu sırada silah patladı. Sonrasında kulağıma çınlama sesi geldi. Tek hatırladığım eşim balkondan atladı. Tek fark ettiğim şey silahla merminin bitmiş olduğuydu. Yaptığım eylem sebebiyle çok pişmanım. Tam amacım çocuğumu ve kendimi korumaktı" şeklinde konuştu.



"YASEMİN SERBEST KALMALIDIR"

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2022 tarihine erteledi. Mahkeme sonrası kadının avukatları İrfan Kalaycı ve Esmanur Çakmak açıklamalarda bulundu. Kalaycı "Bugün Dünya Kadına Karşı Şiddetin Farkındalık Günü. Ancak kendini şiddete karşı savunan bir kadının yanlış anlaşılmalar yüzünden maalesef tutukluğunun devamına bir duruşma yapıldı. Biz bir hukukçu olarak bu kararın doğru olmadığın düşünüyoruz. Buradaki kadın saldırı altında kendisini savunmuştur" ifadelerini kullandı. Çakmak ise şunları söyledi: Olay tamamen nefsi müdafaa kapsamındadır. Müvekkilimiz eşini tabii ki isteyerek öldürmedi. O an başka çıkış yolu olmadığı için. Başka türlü savunma imkanı olmadığı için bu hanımın eşini öldürmesi doğru bulmamakla beraber hayatın olan akışında üzücü bir durumdur.



Özel harekât polisini karısı kurşuna dizdi Samsun'da özel harekât polisi Emrullah Ç, tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü.



Kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı Mersin'in Anamur ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında çalıştığı muz serasında ölü bulunan şahsın katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.