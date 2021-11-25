Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen C.Ö.'yü (27) takibe aldı. Narkotik polisi Ö.Ç.'yi Yenidoğan Mahallesi'nde araç içinde yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.Ç.'nin içinde bulunduğu araçta ve evinde yapılan aramada 69 adet ecstasy hap, 126 kapsül sentetik ecza, 0,27 gram esrar maddesi ve 1 adet kullanıma hazır dolu vaziyette bong çubuğu ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı İzmir'in Bayındır ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahsın evinin kapalı alanında uyuşturucu yetiştirdiği, başka bir kişinin de uyuşturucuları sattığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda esrar ve uyuşturucu ele geçirildi.