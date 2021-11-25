Türkiye Gazetesi

İzmir Kemalpaşa ilçesindeki Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Nurseven Elbasan (34), ikinci çocuğuna 6,5 aylıkken koronaya yakalandı. Durumu ağırlaşan Elbasan, hastaneye yatırıldı. Bir aydır tedavi gören öğretmen, 10 Kasım'da entübe edildi. 20 Kasım'da doktorlar karnından bebeğini aldı. Hasta, doğumdan dört gün sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde virüse yenik düştü.

KIZLARI KOCASINA EMANET

Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedilen kadın, geride iki kız çocuğu bir de gözü yaşlı eş bıraktı. Çocuklarıyla bir başına kalan Taner Elbasan (35), yoğun bakımda olan kızlarına "İnci" adını verdiklerini söyledi.

ABD'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 775 bini geçti ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 24 saatte 775 bin 397’ye yükseldi.

Covid-19 vakaları dünya genelinde uçuşa geçti! Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kat artarak 5 milyonu aştı.

Diş çürüğü Covid riskini artırıyor Koronavirüs, diş ve diş eti problemleri bulunanlarda daha etkili oluyor. Ağızda biriken bakteriler vücudun savunma sistemini zayıflatıyor. Ağız içindeki enfeksiyon, Covid-19’un kan ve lenf yoluyla vücuda yayılmasını kolaylaştırıyor.