Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı çift bir süre önce ayrıldı. Akşam saatlerinde kız tarafı erkek tarafının evine çeyizini almaya geldi. Bu sırada iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

KOVANLAR İNCELENMEK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine, TEM, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede uzun namlulu silahlarıyla güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan tabancaya ve pompalı tüfeğe ait kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Aileler birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kız tarafının çeyizi yüklediği otomobilde de çok sayıda kurşun isabeti olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yolu ringe çevirdiler! Esenyurt’ta tekme tokat kavga Esenyurt'ta yabancı uyruklu oldukları öğrenilen bir grup şahıs, sokak ortasında tekme tokat kavga etti.

‘Küfürleşme’ kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir dönerci dükkanında ‘küfürleşme’ nedeniyle başladığı ileri sürülen ve sokağa taşan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Olayın şüphelileri polis ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.