Türkiye Gazetesi

Akşam saat 23.15 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çürük kontrolünde olan araç seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak önce aydınlatma direğini devirip daha yan yolda seyir eden Tolga Sivirikaya yönetimindeki araca çarparak durabildi.

OTOBÜS DURAĞININ ARKASINA SAVRULDU

Ardından çarpmanın etkisiyle savrulan Sivrikaya yönetimindeki araç yol kenarında bulunan alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağının arkasına savruldu. O esnada durakta kimsenin olmaması büyük bir can kaybını önlerken olayı gören vatandaşlar durumu polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları araçtan çıkarmak için çalışma başlattı.

Kazada yaralanan Ahmet Çürük, oğlu Emin Çürük, Murat Yaz Bünyamin Yıl ve Nilay Barut olay yerine gelen ambulanslar ile Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazada öldü... Koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı Kastamonu’da otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden kadın,Adli Tıp'tan gelen rapora göre koyu renkli kıyafetler giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı.

Erzincan’da feci kaza: Yaralılar var Erzincan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasından 1’i ağır 2 kişi yaralandı.