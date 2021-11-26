Türkiye Gazetesi

Kilis'in Suriye sınırında 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bir guruba “Dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan grubun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayan uzman çavuş şehit düştü.

Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin canezasi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehidin, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.