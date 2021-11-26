Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, duman tahliyesi yapmak için ekipler çalışmaya devam ediyor.

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