Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yurt genelinde sağanak ve şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Söz konusu yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği öngörülüyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zamanla Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakasından başlamak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Kış kapıdan dönecek: Hava sıcaklıkları yeniden artacak Bir süredir mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyreden hava sıcaklıkları hafta başından itibaren yurdun büyük bir kesiminde artacak.

Rapor: 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri ABD'de bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) bütün dünyayı tedirgin edecek bir rapor yayımladı. Buna göre böyle giderse 2021, 1880'den bu yana yaşanan en sıcak 10 yıldan biri olabilir.