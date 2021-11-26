Türkiye Gazetesi

Balina kusmuğundan yapılan misk-i amber kokusu fiyatıyla ağızları açık bırakıyor. İnsan sağlığına birçok faydası bulunan kokunun bir kilosu 16 bin lirayı buluyor. Fiyatının pahalı olmasından dolayı satıcılar kokuyu gram gram satıyor.

İNSAN SAĞLIĞINA BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Amber, balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı ve mumlu bir madde. Bu maddeyi okyanuslardan denizciler topluyor. Rengi siyah ve gri olabilen amber, uzmanlar tarafından yapılan pek çok araştırmaya göre, kas gevşetici, hazmı kolaylaştırıcı ve kalbi kuvvetlendirip iştah açıcı özelliklere sahip.

İKİ MADDENİN KARIŞIMIYLA ELDE EDİLİYOR

Misk ise, misk geyiklerinin göğüslerinden elde ediliyor. Misk-i amber esansı, iki maddenin farklı miktarlarda karıştırılmasıyla elde ediliyor.

3 GRAMLIK ŞİŞESİ 50 TL

Bursa’da tarihî hanlar bölgesindeki dükkânında ıtriyat malzemeleri satan Tuğba Akgün, misk ve amber karışımının çağlar boyunca en fazla beğenilen güzel kokulardan biri olduğunu söyledi. Bu esansın sağlığa da birçok faydası olduğunu belirten Akgün, "Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen ve iştah artırıcı özelliği olan misk-i amberin 3 gramlık şişesini vatandaşlara 50 liradan satıyoruz. Bu esansı genelde yaşlılarımız ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımız alıyor. Ayrıca misk-i amber, histeri ve boğmaca gibi bazı çocuk hastalıklarında da kullanılıyor. Bu yüzden bazı ebeveynler çocukları için de talep ediyor’’ dedi.

BALİNA KUSMUĞUNDAN ÜRETİLİYOR

Amberin balinaların kusmuğunun içindeki yağdan çıkarıldığını ve yurt dışından ithâl edildiğini anlatan Tuğba Akgün, kendilerinin işlenip esans hâline getirilen bu kokuyu Konya ve Yalova’dan temin ettiklerini anlattı.

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