Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu. Cep telefonuna gelen ‘Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın’ mesajı, vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Mesajı alan vatandaşlar daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz ve alarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiği öğrenildi.

Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, “AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm” dedi.

Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır. Bu kapsamda belirtilen zaman dilimlerinde sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar yapılarak, deneme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşların endişe ve korkuya kapılmaması önemle rica olunur" denildi.

Yok böyle tatbikat! Savaş uçakları otoyola indi Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi. Ülke tarihinde ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı bildirildi.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan’da ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatta düşman hedefleri imha edilerek işgal atındaki bölgeler kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, görevler yerine getirildi.