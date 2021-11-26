Türkiye Gazetesi

Sultangazi'de baba ve oğlunun tartışması, şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ikiliyi ayırma çabalarının da sonuçsuz kaldığı görülürken, cebinden bıçağı çıkaran şahıs babasını bacağından yaraşayıp olay yerinden uzaklaştı.

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Olay, dün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde, yaşandı. İddiaya göre, saat 21:00 sıralarında baba E.K. ile oğlu R.K. arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O esnada ora bulana bir kadın baba oğulun arasına girerek kavgayı sonlandırma çalıştı. R.K babasını bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı babayı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Baba oğulun kavgası ölümle bitti Adana'da babasıyla kavga eden genç silahla vurularak hayatını kaybetti. Ailesi gencin kendi kendini vurduğunu, görgü şahitleri ise babasının vurduğunu öne sürdü.

Baba oğul kavgası kanlı bitti: Oğluna kurşun yağdırdı Baba oğul kavgasının sonu hastanede bitti. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine baba, oğlunu bacaklarından tüfekle vurdu.