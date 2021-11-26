Türkiye Gazetesi

Bolu'da bir babanın silah tutkusu oğlunun katili olmasıyla son buldu. Silahını temizlemek üzere eline alan adam, bir anlık hata ile ateşlenmesine sebep oldu. O esnada babasıyla aynı odada olan küçük çocuk, kurşunun hedefi oldu. Talihiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası M.K., evinde silahını temizlediği sırada silah ateş aldı. Çıkan mermi 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K.’nin göğsüne isabet etti. Silahtan çıkan mermiyle kanlar içinde yerde kalan çocuk, babası tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaldırıldığı hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Ö.E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Ö.E.K. ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilinin içinde silahını temizlemek isteyen şahıs, ateş alan silahtan çıkan kurşunun çenesine isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Silahını temizleyen komiser yardımcısı ağır yaralandı Gaziantep'te 26 yaşındaki komiser yardımcısı, silahının bakımını yaparken ateş alması sonucu ağır yaralandı.