Türkiye Gazetesi

Sivas'ta 79 yaşındaki Ayten Tekmen isimli şahıstan haber alamayan komşuları polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiye erlerinin yardımıyla eve girdi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Yaşlı kadın evde hareketsiz halde bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Ayten Tekmen’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı detaylı inceleme yaptı. Daha sonra Tekmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir kadın bağ evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın bağ evinde oğlu tarafından ölü bulundu.

İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evinin içerisinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Kendisinden haber alamayan yakınları, 2 gün sonra hayatını kaybeden kişinin evine gidince acı manzara ile karşılaştı.

5 yıldır kayıp sandıkları adam evinde ölü bulundu Muğla’da 5 yıldır kimsenin görmediği ve hakkında kayıp başvurusu yapılan adamın cesedi evinde bulundu. 5 yılın sonunda kimse kapısını çalmadığı için öldüğü öğrenilemeyen adamın cesediden geriye kemiklerinin kaldığı öğrenildi.