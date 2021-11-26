Bolu Bahçelievler Mahallesi'nde oturan M.K, önceki gece evinde silahını temizlemeye başladı. Eli tetiğe dediği sırada içinde unuttuğu kurşun 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K'nin göğsüne saplandı. M.K. çocuğunu kucaklayıp hastaneye götürdü ancak bu çabası yetersiz kaldı. Üç çocuğundan birini kaybeden baba, polis tarafından gözaltına aldı. M.K, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Oğlu ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Görme engelli baba traktörün altında kalan oğlunu kurtardı Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü, görme engelli babası tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Oğlunu üniversiteye kaydetmeye giderken kaza yapan uzman çavuş Konya'da toprağa verildi Antalya’da görevli olan Uzman Çavuş Kemal Hayta oğlunun üniversite kaydını yaptırmak için Çorum’a giderken Isparta’da kaza yaptı. Kemal Hayta hayatını kaybederken eşi ve iki çocuğu ise kazayı yaralı atlattı.
Silahını temizlerken 10 yaşındaki oğlunu öldürdü
Bolu'da bir babanın tabancada unuttuğu mermi oğlunu canından etti. Baba, silahını temizlerken kazara çocuğunu vurdu.
Bolu Bahçelievler Mahallesi'nde oturan M.K, önceki gece evinde silahını temizlemeye başladı. Eli tetiğe dediği sırada içinde unuttuğu kurşun 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K'nin göğsüne saplandı. M.K. çocuğunu kucaklayıp hastaneye götürdü ancak bu çabası yetersiz kaldı. Üç çocuğundan birini kaybeden baba, polis tarafından gözaltına aldı. M.K, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Oğlu ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
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