Kartepe ilçesine bağlı Eşme İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü T.A., seyir halindeyken otomobilden koku almaya başlayınca aracını yol kenarına çekip durdu. Duman çıktığını gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Bulgaristan’da alev alarak 44 kişiye mezar olan yolcu otobüs ile ilgili resmi açıklama geldi İstanbul’dan kalkış yapan ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında 44 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre otobüste yanıcı madde olmadığının altı çizilerek “insan hatası olasılığının” değerlendirildiği ifade edildi.
Tek katlı ev alev alev yandı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.