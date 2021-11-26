Türkiye Gazetesi

Artvin’in Murgul ilçesi Erenköy köyü mevkiinde, şiddetli yağış sonrası yol genişletme çalışması kapsamında yapılan istinat duvarı çöktü. Park halinde bulunan iş makinesi çöken duvarlarla birlikte metrelerce yükseklikten düşerek toprak altında kaldı.

OPERATÖRÜN İÇİNDE BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Operatörün içinde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken göçüğün meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen basın mensuplarının çekim yapmasına şantiye çalışanları izin vermedi.

İnşaatın istinat duvarı çöktü, mahalleli sokağa döküldü İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir inşaat alanındaki istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle çevresindeki yolda çatlaklar oluştu. Mahalleli panik yaşarken, yol zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek önlem alındı.

Ankara'da istinat duvarı yıkılan 5 bina tahliye edildi Ankara’nın Çankaya ilçesinde temel çalışması sırasında apartmanın istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca, inşaatın müteahhidi ile taşeron firma yetkilisi gözaltına alındı.