Türkiye Gazetesi

İzmir Foça'ya bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Bekir Akıncılar, ikindi namazını kılmak için camiye gitti. Akıncılar, namazını kıldıktan sonra Sadullah Sever Caddesi üzerindeki evine doğru yola koyuldu. Evine yaklaştığında fenalaşan şahıs, bir taşa oturup dinlenmek istedi ancak yığıldığı yerde kaldı. Onu o halde görenler sağlık ekilperine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Bekir Akıncılar'ın öldüğünü belirledi. Cenaze morga kaldırıldı. Merhumun ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

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