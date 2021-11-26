Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir’in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak kuvvetli bir şekilde etkisini gösterdi. Dikili ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşatırken yağış nedeniyle caddeler göle döndü.



EV VE İŞ YERİ SULAR ALTINDA KALDI

Meydana gelen su baskınları nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar su basan yerleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan ilçede fırtına da etkili oldu.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İzmir’in kuzey ilçelerinde (Dikili, Bergama, Aliağa, Foça, Karaburun) akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulunmuştu.



FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

Seferihisar ilçesinde ise fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olan 2 iki amatör balıkçı teknesi de battı.Seferihisar'ın Sığacık Mahallesinde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.



Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji şiddetli sağanak için uyardı: Yurt genelinde yağış alarmı Meteoroloji, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı havanın etkisi altına girebileceğini duyurdu.