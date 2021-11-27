Türkiye Gazetesi

Bursa Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda belinde silahlı dolaşan bir kişi ile ilgili ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini karşısında gören 48 yaşındaki şüpheli Emre C. Polislerden kaçmaya başladı.

MÜŞTERİLERİ BIÇAKLA REHİN ALDI

Kaçarken belindeki silahı düşüren şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Silahı düşen Emre C. Yanındaki bıçakla kahvehaneye girdi. İçerideki müşterileri rehin alan şüpheli boğazına bıçak dayayarak kapıyı kapattı. Olay yerine takviye ekipler gelirken Emre C.’nin bir süre önce cezaevinden çıktığı çeşitli suçlardan aramasının bulunduğu ve cezaevine girmek istemediği için kaçtığı öğrenildi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Yaklaşık 2 saat boyunca direnen ve kahvehanedekileri de rehin alıp serbest bırakmayan Emre C., polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üstünde yapılan aramada ise yüklü miktarda uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan Coşkun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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