Türkiye Gazetesi

Sivas’a bağlı Sarıyar köyü girişinde kaza yapan arkadaşının yardımına koşan bir kişi, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Ali Şahin kullandığı özel otomobili ile kaza yaptı. Yoldan çıkan aracını kurtarmak için Akay Kara’dan yardım istedi.

TRAKTÖR DEVRİLDİ

Kaya traktörü ile olay yerine gitti. Ali Şahin traktör yardımı ile şarampole devrilen aracı kurtarmak isterken kullandığı traktör devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün altında kalan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahin ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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