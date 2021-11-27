Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesinde edinilen bilgiye göre 26 Kasım tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda E.D.’nin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Evden 1 adet laptop, 1 adet tablet, 2 adet telefon ve 1 adet scotish cinsi kedi çalındığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

ÇİLİNGİRLE EVİ SOYDULAR

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin ikamete ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi üzerine toplam 5 bin TL değerinde hırsızlık gerçekleştiren şüphelilerin M.Ç.C. ve N.C. olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin belirtilen ikametin kapısını çilingir çağırarak açtırıp girdikleri tespit edildi. Aynı gün yapılan eş zamanlı operasyon ile şüpheliler yakalandı.

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