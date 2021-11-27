Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Esenyurt’ta yaşayan bir çift evliliklerindeki sıkıntıları aşamayınca boşanmaya karar verdi. Çift mahkemeye başvurmadan önce biri dişi biri erkek olan 2,5 yaşındaki British shorthair cinsi iki kedinin kimde kalacağına yönelik fikir ayrılığı yaşadı. Kedileri aralarında paylaşamayan çift iki tarafta da kedilerin kalmamasına karar verdi. Boşanan çift paylaşamadıkları kedileri 20 Kasım’da Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti. Veterinerlerin sağlık kontrollerini yaparak takip ettiği sevimli kediler sahiplerinden ayrılırken şimdi Esenyurt Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni sahiplerini bekliyor.

BOŞANAN ÇİFT KEDİLERİ PAYLAŞAMADILAR

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde veteriner olarak görev yapan Feyzullah Güney, “İki adet British shorthair ırkı kedimiz bir kaç gün önce evli bir çiftin arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası kedileri paylaşamaması sonucunda Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüze teslim edilmek üzere getirildi. Burada gerekli muayene ve tedavileri gerçekleştirildi. Aileler, çiftler arasındaki anlaşmazlık sonucu süreç boşanmaya kadar gidiyor. Boşanma sonucunda kedileri aralarında paylaşamamaları neticesinde kediler bize teslim edilmiştir. Burada durdukları sürece kedilerimizin bakım ve tedavilerini en güzel şekilde gerçekleştirip uygun kişiye sahiplendirmesini gerçekleştireceğiz” dedi.

Bursa'da açılan kıraathanenin asıl sahipleri: Kediler Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından açılan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde vatandaşlara çalışabilecek güzel bir ortam sağlanırken gelen misafirlere ikramda da bulunuyor. Tekkenin maskotu sevimli kediler ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.