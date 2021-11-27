Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te yaşayan İbrahim C. (23) ile Harun Ö.'den (25) bir süredir haber alınamıyordu. İkilinin kullandığı otomobilin Sarıkaya mevkiinde yakılmış halde bulunması üzerine kayıp gençleri arama çalışmaları bu alanda sürdürülmüştü.

CANSIZ BEDENLER BAHÇEYE GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Talihsiz iki arkadaşın cansız bedenleri bu sabah Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İbrahim C. ile Harun Ö.

'CİNAYET SERT BİR CİSİMLE İŞLENDİ' İDDİASI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edilirken, iki gencin cenazesi Oğuzeli ilçesinde toprağa verildi. Gençlerin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan iki gencin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

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