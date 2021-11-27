Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyir halindeki Cüneyt K. (49) idaresindeki otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Yaşanan kazada arabanın yan camından fırlayan sürücü, kaza mahallinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulunsa da Cüneyt K. hayata döndürülemedi.
Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.