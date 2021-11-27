Türkiye Gazetesi

Beykoz'da aşırı hız ölüm getirdi. 24 yaşında olduğu öğrenilen genç adam, arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken aşırı sürat yapınca kontrolü kaybederek ağaçlara çarptı. Çarpmanine tkisiyle araç hurdaya gönerken, otomobil şoförü hayatını kaybetti. Arkadaşı ise ağır yaralandı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz’da Mehmet Ali Birand Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caddede Kavacık yönüne seyir halinde olan Karahan Çağatay Baş (24) kontrolündeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Kaldırıma ve demir bariyerle çarpan otomobil ağaçlık alanda ağaçlara çarparak durabildi. Otomobil sürücü Karahan Çağatay Baş ve Görkem S. ağır yaralandı.

Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Karahan Çağatay Baş’ın hayatını kaybettiği, Görkem S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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