Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Esenyurt'ta yaşlı bir kadının canına mal oldu. Yolun karşısına geçmek üzere hareketlenen yaşlı akdın, hızla gelen tankerin altında kaldı. Talihsiz kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kaza, saat 17.45’de Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi ile Doğan Araslı Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye T. (60), yolda seyir halinde olan tankerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayı gören civardaki vatandaşlar hemen polis ve ambulans ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri kadını kontrol etti. Ekiplerin yaptığı incelemede Saniye T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmaların ardından yaşlı kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

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