Türkiye Gazetesi

Koronavirüs bu defa genç bir kadının hayattan kopmasına neden oldu. Hamile olduğu öğrenilen 25 yaşındaki genç kadın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinina rdından tekarradan ağırlaştı. Bu defa özel bir hastaneye yatısı gerçekleştirilen genç anne, durumunun kötüye gitmesi üzerine şehir hastanesine sevk edilse de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BEBEĞİ SEZARYENLA ALINDI

Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesine müracaat etti. Aynı zamanda 9 aylık hamile olan genç kadın hastaneye yatış yaparak Covid-19 servisinde tedaviye başlandı. Hastanede 3 gün kalan kadın, daha sonra taburcu edildi. Sağlık durumu kötüye giden kadın bir gün sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye yatış yaptı. Ancak burada da sağlık durumu yine kötüye giden Vahide Bozer Yaman, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Sezaryen ile çocuğu alınan kadın, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Adana Şehir Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören Vahide Bozer Yaman, 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Bozer Yaman Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde toprağa verildi.

İHMAL İDDİASI

Annesi Güngör Bozer, genç kadının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Bozer, “Kızım burada korona virüse yakalandı. Kadirli Devlet Hastanesi’ne gitti. Taburcu etmişler eve gönderdiler. Durumu kötüleşti. Daha sonra burada başka bir hastaneye götürdük. Orada birkaç gün kaldı. Adana’da Hatay’da yer bulmuşlar oraya sevk ettiler. Adana’ya götürdüler. Her gün dua ettim namaz kıldım. Ama sabah telefon geldi. Vahide’yi kaybettik dediler. Ciğerim yanıyor. Çocuğunun kokusunu alamadan gitti yavrum” şeklinde konuştu.

TALİHSİZ KADIN ÖLMEDEN OĞLUNUN İSMİNİ KAĞIDA YAZDI

3 yaşında bir kız çocuğu daha olan Vahide Bozer Yaman ise göremediği erkek çocuğunun ismini kağıda yazarak Buğra konulmasını istediği belirtildi. Vahide Bozer Yaman’ın ölümündeki iddialarla ilgili Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şamil Gerek iddialar hakkında soruşturma açacaklarını belirtti.

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