Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da yangın, yürekleri ağızlara getirdi. 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin hemen itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine yangın kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından söndürüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın, saat 23.00’de Bağcılar Çınar Mahallesi 773 Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilge göre, 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar panikleri kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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