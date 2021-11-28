Adana'da bin 802 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli "huzur ve güven" uygulamasında, 14 bin 265 kişinin Genel bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 7 tabanca, 3 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 7 şarjör ve 53 fişek, 5 ruhsatız av tüfeği, 25 dolu kartuş, 2 gram esrar, 2 gram eroin ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimlerde, 4 bin 625 araç kontrol edildi, 3 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklete el konuldu, 93 araç sürücüsüne 131 bin 892 lira para cezası uygulandı, 206 umuma açık iş yeri denetlendi, 33 iş yerine işlem yapıldı ve dilencilik yapan 18 kişiye de 3 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen ’Yeditepe Huzur’ uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı.