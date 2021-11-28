Türkiye Gazetesi

Çorum’a su sağlayan Hatap, Çomar ve Yeni Hayat barajları kurumak üzere. Barajlardaki su seviyesindeki düşüş tehlikeli boyuta ulaştı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi. Çorum’da yağışların yetersiz olması kenti kuraklıkla karşı karşıya getirdi. En önemli üç su kaynağı barajlarda alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküpe geriledi.

YILSONUNA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİLİYOR

Belediye Başkanı Aşgın, “Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır” ifadelerini kullandı. Kentte yapımı süren “Koçhisar Barajı İsale Hattı”nın bu sorunu çözeceği belirtiliyor. Hattın yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Şanlıurfa Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde toplu balık ölümleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Hacı Hıdır Baraj Göleti’nde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk incelemelere göre su seviyesinin azaldığı barajda dar bir alan sıkışan balıkların, oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü düşünülüyor.