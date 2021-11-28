Türkiye Gazetesi

​Kırıkkale'de meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olan R.K. isimli şahıs, eşini ve 2 çocuğunu evin kapılarını kilitleyip rehin aldı.

KADES HAYATLARINI KURTARDI

Evde rehin tutulan kadın, KADES üzerinden ihbarda bulundu. Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile birlikte olayın yaşandığı eve gitti.

Kapıyı açmayan şahıs, bir süre polise direndi. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından kapının açılması sağlandı. R.K, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kadın ve 2 çocuğu ise ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Evde bulunan köpek de aileye teslim edilmek üzere kadın polis memuru tarafından korumaya alındı.

KADES üzerinden yapılan 138 bin şiddet olayına anında müdahale edildi KADES üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edildi ve bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı belirlendi.

KADES, bir kadının daha hayatını kurtardı Adana'da polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vermek için ev ev gezip bilgilendirme yaparken, şiddet mağduru bir kadın "KADES sayesinde hayatım kurtuldu" dedi.

KADES uygulaması dünyaya örnek oldu Türkiye’de, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan ve panik butonu olarak kullanılan Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) uygulaması birçok ülkenin ilgisini çekti.