Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde ve özellikle de Marmara Bölgesi’nde vatandaşları lodosa karşı uyardı. Lodos İstanbul’da etkisini şiddetli gösterdi. Beşiktaş Sahili’nde etkili olan lodos sahilde yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

DALGALAR METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Vatandaşlar kıyıya vuran dev dalgaların fotoğrafını ve videosunu çekti. Lodosla beraber yükselen dalgalar sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Dalgaların boyu metrelerce yükseldi.

Deniz salyalarını lodos temizledi Marmara Denizi’nde son 3 aydır yaşanan deniz salyası sebebiyle beyaz ve kahverengi tabaka ile kaplanan Gemlik Körfezi bir gecede lodosun etkisiyle eski haline döndü. Salyalar ise başka bölgelere dağıldı.