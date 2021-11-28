Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde kedi ve köpeğin dostluğu vatandaşların dikkatini çekiyor. Bir kafenin bahçesinde bulunan kedinin köpeğe ilgisi gözlerden kaçmadı. Yaklaşık 7 yıldır köpeği beslediklerini söyleyen kafe sahibi Bulut Genç, köpeğin sokak kedilerine adeta annelik yaptığını ifade etti.

“BUGÜNKÜ ARADIĞIMIZ DOSTLUK HAYVANLARDA”

Köpeği mama ile beslediklerini söyleyen kafe sahibi, gelen misafirlere köpeğin kilo almaması için yemek vermemeleri konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi. Köpek ile kedinin ilginç dostluğu hakkında konuşan Genç, “İnsanlar genelde cep telefonları ile kaydetmeye başlıyorlar, söyledikleri şey de bugünkü aradığımız dostluk ne yazık ki hayvanlarda var deyip küçük bir espri yapıp geçiyorlar” dedi.

Çilingirle evi soyup kediyi çaldılar Antalya’da çilingir yardımıyla girdikleri evden 5 bin lira değerindeki eşyayla ile birlikte evin kedisini de çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.