Kocaeli İzmit'te bulunan bir tenis kortunda üzücü bir olay yaşandı. Sürü halinde dolaşan martılar, ilçede bulunan bir tenis kortunun etrafını çevreleyen filelere kondu. Martılardan 10'u burada sıkışıp kaldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, kuşlardan 7'sini kurtarmayı başardı. Maalesef 3'ü telef oldu. Bu tablo görenleri üzdü.
Önce balıklar, şimdi martılar: Birer birer ölüyorlar Küçükçekmece Gölü'nde korkutan balık ölümlerine bu sefer martılar da eklendi. Göl çevresinde bulunan çok sayıda martı ölüsü ekipler tarafından toplanırken, can çekişen hayvanların bir kısmı da veterinere götürüldü.
Aç kalan martılar havada şahine saldırdı İngiltere’de güvercin avlayıp havalanan şahin, East Anglia semalarında aç martıların saldırısına uğradı.
Martılar tenis kortunda telef oldu
Kocaeli'de tenis kortu tellerine konan martılar, sıkışıp telef oldu. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi derinden üzdü.
Kocaeli İzmit'te bulunan bir tenis kortunda üzücü bir olay yaşandı. Sürü halinde dolaşan martılar, ilçede bulunan bir tenis kortunun etrafını çevreleyen filelere kondu. Martılardan 10'u burada sıkışıp kaldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, kuşlardan 7'sini kurtarmayı başardı. Maalesef 3'ü telef oldu. Bu tablo görenleri üzdü.
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