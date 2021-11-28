Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, Ege Denizi'nden yarından başlayıp Salı gününne kadar sürmesi beklenen fırtına için uyarıda bulundu. Yetkililer, gerçekleşecek fırtına dolayısıyla vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yaptı.



SALI GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Kuzey Ege’de bugün akşam saatlerinden itibaren, Güney Ege’de 29 Kasım Pazartesi gününün ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 bofor kuvvetine (50-75 km/sa) ulaşarak lodos fırtınası şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 30 Kasım Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Trakya'ya kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

İzmir'de fırtına: Tekneler alabora oldu İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde meydana gelen fırtınada iki tekne alabora olurken iki balıkçı teknesi ise battı. Saatteki hızı 78 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle denizciler zor anlar yaşadı.