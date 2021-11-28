Türkiye Gazetesi

Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde feci bir kaza yaşandı. Halil Aytekin yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan aşağı düştü. Yere çakılan araç alev aldı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken sürücü ile yanındaki yolcu Kenan Koçsoy'un cesedi bulundu. Bir diğer sürücü Abdullah Alkan ise ağır yaralandı. Alkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavşakta trafik kilitlendi.

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden gönüllü gençler son yolculuğuna uğurlandı Bursa’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 gençten biri olan Genç İHH gönüllüsü uçak mühendisi Tarık Kesekci’nin cenazesi memleketi Nevşehir’de toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu.” sözleriyle Kesekci’ye veda etti.

Feci kaza! Yaşlı kadın tankerin altında can verdi Esenyurt'ta, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadın, seyir halindeki tankerin altında kaldı. Yaşlı kadının olay yerinde öldüğü belirlendi.

Bursa otobanda feci kaza: 4 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti Bursa-İstanbul Otoyolu Gemlik Serbest Bölgesi kavşağında Selçukgazi tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobil sürücüsü ve araçtaki 4 kişi yaşamını kaybetti.