Aksaray'da meydana gelen iş kazasında genç işçi canından oldu. Eskil'e bağlı Eğrikuyu yaylasında Y.A'ya ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.A. (22), yem karmak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip makinenin içine düşerek sıkışan genç işçi hayatını kaybetti.
CESEDİ 2 SAAT SONRA ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Ş.A'nın cesedi makineden çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Ş.A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili çiftlik sahibi Y.A. gözaltına alındı.
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Feci iş kazası! Yem karma makinesine düşen çoban öldü
Aksaray'da meydana gelen feci iş kazasında yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.
Aksaray'da meydana gelen iş kazasında genç işçi canından oldu. Eskil'e bağlı Eğrikuyu yaylasında Y.A'ya ait çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Ş.A. (22), yem karmak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip makinenin içine düşerek sıkışan genç işçi hayatını kaybetti.
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