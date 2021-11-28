Türkiye Gazetesi

Aksaray Taşpazar Mahallesi, 823 Sokak'ta akıl almaz bir olay meydana geldi. Müstakil bir evde oturan yabancı uyruklu Sahra Shakar (26), oğlunu eşi Khalid Shakar’a (27) bırakıp su doldurmaya gitti. Genç kadın eve döndüğünde 4 yaşındaki oğlu Amirkhan Shakra’yı ayağından tabancayla vurulmuş halde buldu. Kocasını evin içinde bulamayan kadın, evladını kucağına alıp dışarı koştu ve çığlık çığlığa komşularından yardım istedi. Mahallelinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Küçük Amirkhan tedavi altına alındı.

EVDE BOŞ KOVAN BULUNDU

Bu arada, polis olay yerinde inceleme yaptı. Evin içinde boş kovan bulan ekipler, şüpheli babanın peşine düştü. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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