Türkiye Gazetesi

İstanbul istikametinde seyreden A.G. (43) idaresindeki otomobil, H.K'nin (35) kullandığı minibüse çarptı. Aynı istikamette ilerleyen İ.E. (27) yönetimindeki tır, M.K. (46) idaresindeki tır ve A.Ş'nin (56) sürdüğü otomobil de kazaya karıştı. Zincirleme kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TURNUVAYA GİDİYORALRDI

Kazada minibüsteki wushu sporcuları M.D. (21), D.İ.A. (21), Z.K. (16), K.T. (10) ve Ş.A. (16) hafif yaralandı. Bu sporcuların Sakarya'da düzenlenecek Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere Sivas'tan geldiği öğrenildi. Elif Fit Spor Kulübü Derneği sporcuları tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

POLİS SU DAĞITTI

Otoyolda yolcu otobüsünden aldıkları suları kazayı yara almadan atlatan diğer sporculara ikram eden polis ekipleri, eşyaların taşınmasında da yardımcı oldu. Sporcular, daha sonra başka minibüsle kent merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda oluşan uzun araç kuyrukları, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden gönüllü gençler son yolculuğuna uğurlandı Bursa’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 gençten biri olan Genç İHH gönüllüsü uçak mühendisi Tarık Kesekci’nin cenazesi memleketi Nevşehir’de toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu.” sözleriyle Kesekci’ye veda etti.

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Sivas’ta kullandığı özel aracıyla yoldan çıkan Ali Şahin arkadaşından yardım istedi. Kaza yapan arkadaşının yardımına koşan Akay Kara, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.