Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Süveter deyince şüphesiz ilk akla gelen okul yıllarıdır. Hele de 90’lı yıllarda çocuk olduysanız… Okul üniformalarının vazgeçilmez birer parçasıydı. Öte yandan büyüklerimiz de soğuk kış günlerinde sıcak tutsun diye ilmek ilmek, özenle süveter örerdi. Zamanla demode bulup baza altlarına tıkıştırdığımız süveterler stil arenasına her zamandakinden daha şık bir şekle bürünerek geri döndü. Düz, v yaka, crop, oversize, rengârenk istemediğiniz kadar çok çeşidiyle kendisine ‘yaa aslında çok güzelmiş’ dedirtiyor. Yeni süveter trendi, havalı ve zarif bir çizgide daha modernleşmiş tarzda sokak stillerinde hızla yer almaya başlarken size düşen ise onu en iyi hâliyle kombinlemek!

ÇABASIZ BİR ŞIKLIK

Gardırobunuzda nostaljik bir hava estirecek olan süveter ile gömleklerinizi birleştirmeyi deneyin. Açık renk bir gömlek, üzerine bir süveter, altına da bir jean sizi çabasız bir şıklığa kavuşturacaktır. Gömleklerin dışında elbisenizin, beyaz bir tişörtün üstüne de kombinleyip tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Zahmetsiz bir parça olan süveterler hemen herkese yakışır. Ancak model seçerken yine de vücut tipinizi tanımanızda yarar var. Alt bedeniniz üst bedeninizden daha geniş ise renkli ve desenli modelleri tercih etmelisiniz. Tam tersi üst bedeniniz alt bedeninize göre daha iri ise düz renkte ve V yaka modelleri sizin için ideal olacaktır.

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