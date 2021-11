Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kıyafetlerinizde birkaç noktaya dikkat ederek olduğunuzdan daha zayıf görünmeniz mümkün. İşte püf noktalar;

> Koyu renklerin zayıf gösterdiğini unutmamak gerekiyor. Renk uyumu olan kıyafetler seçmelisiniz. Tek bir renk giyerseniz her zaman daha ince görünürsünüz. Siyah ise her daim kiloları gizlemesiyle gözde renklerden biri olmuştur. Bu renkte giyeceğiniz her kıyafette birkaç kilo zayıf görüneceksiniz.

> Giyeceğiniz kıyafette büyük şekillerin yerine tercihinizi sizi zayıf gösterecek küçük şekillerden yana kullanmalısınız. Unutmayın!

> Uzun kolyeler zayıf görünme hilesi için mükemmel yardımcılardan biridir.

> Boyu uzun bir blazer ceket de fazlalıklarınızı kamufle edebilir. Vücudunuzu olduğundan iri gösterecek geniş köşeli ceketler ve çift sıra düğmeli ceketler yerine tek sıra düğmeli ve hafifçe bele oturan ceketleri dolabınıza eklemelisiniz.



Enine çizgiler yerine, boyuna çizgiler her zaman olduğunuzdan zayıf görünmenizi sağlayacaktır.

MAKSİ ETEK EN ÖNEMLİ PARÇALARDAN

> Maksi etekler uzun zamandır kilolarını dert edenlerin en büyük yardımcısı. İstediğiniz forma bürünene kadar dolabınıza birkaç tane daha maksi etek ekleyebilirsiniz.

> Ayakkabı seçerken de dikkat! Bacak boyunuzu uzatmak için bilekten bağlanan bantlar yerine, ayağın burun kısmına yakın olanları tercih edebilirsiniz.

> Kalın kemerler, şıklığınızın yanı sıra beldeki istenmeyen fazlalıkları da gizleyecektir. Belinizi vurgulamak sizi her zaman daha ince gösterir.

> Pantolon seçerken de tercihiniz yüksek bellerden yana olmalı. Yüksek kesim daha ince bir gövde görüntüsü oluşturup, bu bölgedeki fazlalıkları gizleyecektir.

