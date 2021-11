Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Başarıya ulaşmak kolay değil. Günümüzde ise iş hayatında aktif rol oynayan kadınlar sayısız başarıya imza atıyor. Ellerini attıkları her işte başarıyı yakalayan kadınların ise bu yoldaki adımlarının birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Hikâyeleri birbirinden farklı olsa da öğrenmeye açık, zorluklar karşısında pes etmeyen, sistematik çalışan, dayanışmadan yana olan, kendilerinin motivasyonu olan kadınların başarılı olmaları kaçınılmaz sondur. Kısaca hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. Konuştuğumuz ünlü ve başarılı kadınlar da bunun altını çiziyor. İşte hepimizin tanıdığı kadınların başarı sırları…

GÜLER SABANCI: BAŞARI TEK BAŞINA OLMAZ

Ben ilk torundum. Dedem Hacı Ömer Sabancı en büyük şansımdı. Bugünkü başarılı pozisyonu tek başıma yapmadım. Başarı tek başına olmaz. Çok iyi ekiplerle çalıştım. Başarı insanı mutlu eden bir şey. Kişinin yaşama şevkini artırır ve mutluluk verir. Hemen her gün spor yapmaya çalışırım. Hafta sonları da açık havada iki üç saat yürüyüş vazgeçilmezim.

MERYEM BOZ: KISA YOL YOK

Hayatta istediklerimize ulaşmak için filmlerde gördüğümüz özel formüller yoktur. Sürdürülebilir başarı için kısa yol yok. Hayatımız bir ihtimaller dizisi ve talihe çok bağlı. Ancak bu ihtimalleri ve talihi ortaya çıkaran da insanın kendisidir. Bazen her şeyi doğru yaptığına inanırsın ancak istediğin sonucu alamazsın. Bu yüzden başarılı olmak için tek bir formül yok bence. Herkese özgü farklı farklı formüller mevcut. Bu konuda benim yaşadığım hayattan, tek tavsiyem şu olabilir; kendi potansiyelinizi gerçekleştirmek için çok çalışmalı ve her zaman hazır olmalısınız. O zaman geldiğinde, kendi şansınızın yardımıyla hedeflediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz.



Milli voleybolcu Meryem Boz

GÜLDEN KALECİK: İŞİNE SAYGI DUY

Başarımın sırrını tek cümle ile ifade etmem gerekirse “İşimi çok sevmek, saygı duymak ve disiplini elden bırakmamak” şeklinde tarif edebilirim.



Gülden Kalecik

LALE ORTA: YENİLİĞE AÇIK OL

Başarılı olarak değerlendirilmemin altında; çok çalışmak, işini sevmek, pes etmemek, bilgi ile donanmak, eğitimime önem vermek ve hayat boyu sürdürmek, yeniliklere ve değişime açık olmak yatıyor.



Lale Orta