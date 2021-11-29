Türkiye Gazetesi

Meteoroloji açıkladı, 29 Kasım 2021 hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı kadlu uyarı yayınladı.

Yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz. Karadeniz ile İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak etkisini göstermesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara'da ise kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

17 İL İÇİN TURUNCU, 35 İL İÇİN SAARI KODLU UYARI

Hava sıcaklıklarının kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, Meteoroloji 17 ili turuncu, 35 ili ise sarı kod ile sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.

TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.

SARI UYARI YAPILAN İLLER:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize.

Günlük hava durumu tahmin raporunda 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı kodla uyarı yapıldı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN RÜZGAR UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bugün etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Söz konusu fırtınanın yarın sabah saatlerinde başlayacağı öngörülüyor.

İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.