Türkiye Gazetesi

Rize'de fotokopici olarak hizmet veren işletme, bir ilke imza atarak 'askıda fotokopi' devrini başlattı. Fırın ve bakkallarda sık sık uygulanan 'askıda ekmek' yönetimini kendi işletmesine uyarlayan işletmeci, böylelikle iş yerinden alışveriş eden ve ekonomik durumu müsait olanlara öğrencilere de yardım etme fırsatı sundu. Duvarına "Bu işletmede askıda fotokopi çekimi uygulanmaktadır" yazan işletmeciye bağışta bulunanlar ise bir hayli arttı.

"ASKIDAKİ YAPRAK SAYISINDAN DÜŞÜYORUZ"

Rize'de 23 yıldır işletmecilik yapan Selim Kandemir "Biz nasıl bugüne kadar öğrencilerimize destek olduysak, bizimle çalışan müşterilerimiz de ekonomik durumu olmayan öğrencilerimize fotokopi olarak destek vermek istedi. Biz de bu olayı gerçekleştirdik. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrenci kardeşlerimizden fotokopi çektirdikleri zaman ücret almıyoruz. Askıdaki yaprak sayısından düşerek öğrencilere bir nevi destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ASKIDA FOTOKOPİ'YE İLGİ BÜYÜK

Öğrenciler tarafından ilgi gören bu uygulamaya destek verenlerin de fazla olduğunu dile getiren Kandemir "Bu yıl başlattık ve güzel de ilgi gördü. Gençlerimiz geliyor. Onlara fotokopi desteği vermek isteyen duyarlı müşterilerimiz, iş insanlarımız, işletme sahiplerimiz, veliler, öğretmen arkadaşlarımız, her türlü müşterimiz gördükten sonra bize askıda fotokopinin amacını soruyorlar. Biz anlatınca onlar da yaptıkları işlerin üzerine 5 lira, 10 lira, 20 lira, 100 lira bırakarak gelen öğrencilerimize fotokopi noktasında destek oluyorlar" dedi.

"ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK LAZIM"

Uygulamanın çok güzel olduğunu, öğrencilere destek vermek isteyenlerin de hoşuna gittiğini dile getiren Cansu Temizkan isimli vatandaş "Uygulama çok başarılı bence. Olan var olmayan var. Öğrencilere destek olmak lazım. Sonuçta zor şartlar altında olup okulunu sürdüren öğrenciler var. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir uygulama" şeklinde konuştu.

"500 LİRA İLE GEÇİNEN ÖĞRENCİLER VAR"

Öğrenciliğin zorluklarından bahseden Onur Urelli isimli öğrenci ise askıda fotokopinin yerinde bir uygulama olduğunu dile getirerek "Daha önce uygulamaya katkıda bulunmuştum. Kullanan oldu mu bilmiyorum. İnşallah yardıma ihtiyacı olan kişilere bu şekilde ulaşabiliriz. Öğrencilik hayatı zor. Ben evde kalıyorum, bir market alışverişi yapıyoruz minimum 500 lira. 500 lira ile geçinen öğrenciler var. Bu uygulama o nedenle çok güzel olmuş. Askıda ekmek gibi askıda fotokopi uygulaması. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

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