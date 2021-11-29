Türkiye Gazetesi

Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından dezenfektan için Ukraynalı denizci, zehirlenerek komaya girdi.

DEZENFEKTAN İÇTİ

Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

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