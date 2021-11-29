Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarıda İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı yapılmıştı. İzmir’de beklenen fırtına sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

FIRTINA TRAMVAY SEFERLERİNİ DE ETKİLEDİ

Rüzgarın etkili olduğu Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı. Denizden taşan sular tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir tarafından yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirelemediği duyuruldu. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.

Meteoroloji'den 52 il için sağanak ve fırtına uyarısı (29 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve fırtına bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da etkili olması beklenirken, kuvvetli lodos ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkisini hissettirecek. Sıcaklıklar lodosun da etkisiyle yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.