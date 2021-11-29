Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 28 yaşındaki Ceyhun Çetin evine ek gelir sağlayabilmek için kozalak toplamaya gitti. Gün boyu kozalak toplayan genç adam akşam saatlerinde eve geldiğinde topladığı kozalakların tanımadığı kişiler tarafından çalınmaya çalıştığını fark etti.

KOZALAK TOPLAMA APARATIYLA DÖVDÜLER

Kozalakları çalmaya çalışan kişiler ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 6 hırsızlık zanlısı genç adamı kozalak toplama aparatıyla dövdü. Hırsızlar daha sonra genç adamı bıçakladı. Ağır yaralanan Çetin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulansla önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne oradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Çetin hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis kaçan 6 şüpheliden 5’ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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