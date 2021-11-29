Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu madde getirilip satılacağı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren güvenlik güçler, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi tespit etti. Takibe alınan ticari taksi Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonla araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı
GÜVENLİK GÜÇLERİ ŞAŞTI KALDI
Araçta yapılan arama tepe lambasının içerisinde tavan kısmında bulunan satışa hazır vaziyetteki 90 gram eroin zulası ele geçirildi. Güvenlik güçleri ticari taksinin tepe lambasına zula saklayan uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz taktiği karşısında şaşkına döndü. Yakalanan şüphelilerden 3’ü “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli makamlara sevk edildi.
Uyuşturucuyla mücadelede birinci ülkeyiz Türkiye, 27 Avrupa ülkesinin toplamından iki kat daha fazla uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca Avrupa’da uyuşturucu kullanım oranı bizden %25 daha fazla.