Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Zeki K. (64) idaresindeki kamyon, İznik Yolu girişinde manevra yaptığı sırada bisikletiyle kaldırımdan yola inen Suriye uyruklu Ahmet Mehmet'e çarptı. Yaralanan çocuk, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. 9 yaşındaki Ahmet müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenerek hastaneye gelen çocuğun annesi Fatma ve babası Kasım Mehmet, gözyaşı döktü. Kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı Antalya'da iki bisiklet sürücüsü, ticari aracın arkadan sert bir biçimde çarpmasınına rdından hayatlarını kaybetti.
Bursa'da bisikletli gence minibüs çarptı: 1 ağır yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen gence minibüs çarptı. Çarpma anı anbean kameraya yansırken ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
9 yaşındaki bisikletli çocuğu kamyon ezdi
Bursa'da bisikletiyle kaldırımdan inen Ahmet Mehmet'e kamyon çarptı. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Zeki K. (64) idaresindeki kamyon, İznik Yolu girişinde manevra yaptığı sırada bisikletiyle kaldırımdan yola inen Suriye uyruklu Ahmet Mehmet'e çarptı. Yaralanan çocuk, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. 9 yaşındaki Ahmet müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı öğrenerek hastaneye gelen çocuğun annesi Fatma ve babası Kasım Mehmet, gözyaşı döktü. Kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
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