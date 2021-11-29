Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Marmara'yı etkisi altına alan fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını akybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştı. Çatıların uçtuğu, ağaçların yerinden söküldüğü İstanbul'da fırtınanın tehdit ettiği öğrenciler için de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyurdu.

Köprüden geçemeyen motosikletlilere yardım eden metrobüsler rüzgara karşı duvar oldu İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçmekten zorlanan motosikletlilere metrobüsler yardım etti.

GÜVENLİK NEDENİYLE TRAFİĞE ÇIKMALARI YASAKLANDI

Okulların tatil edilmesinin ardından, Yerlikaya lodos ve fırtınanın hayatı olumsuz yönde etkilemesi ve motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması için bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve scooter kullanımına da müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından valiliğimizce alınan karar uyarınca bugün saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu karar özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.”

Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına devam edecek Meteoroloji bugün Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin yaralandığı fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Olası tehlikelere dikkat çeken meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerde fırtına hızının yer yer 100 kilometre üzerine çıkacağını bildirdi.

Bakan Koca fırtınanın bilançosunu açıkladı:4 ölü 38 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Koca, şiddetinin artıran fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Fırtına İstanbul'u yıktı geçti Türkiye'nin bir çok bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar söküldü, tekneler battı. İzmir Karşıyaka'da deniz taştı, Bursa'da fırtına nedeniyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi.